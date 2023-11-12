На Западе назвали условие для завершения конфликта между Россией и Украиной

Конфликт между Россией и Украиной может завершиться по корейскому сценарию, то есть с признанием киевскими властями как минимум временной потери территорий. Об этом в статье для Bloomberg сообщил отставной адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис.