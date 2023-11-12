Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Западе назвали условие для завершения конфликта между Россией и Украиной

На Западе назвали условие для завершения конфликта между Россией и Украиной

Экс-главком НАТО Ставридис: Украина должна временно принять утрату территорий
12 ноября 2023, 11:04
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Конфликт между Россией и Украиной может завершиться по корейскому сценарию, то есть с признанием киевскими властями как минимум временной потери территорий. Об этом в статье для Bloomberg сообщил отставной адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис.
Он отметил, что украинской стороне конфликта нужно будет хотя бы на время принять то, что Крым и сухопутный мост к полуострову находятся под контролем России.

Ставридис подчеркнул, что такое развитие событий не входит в планы ни Украины, ни западных стран, однако оно необходимо для скорейшего завершения конфликта и начала восстановительных работ.


Также бывший главком НАТО сравнил нынешние события на Украине с тем, что наблюдалось в Южной Корее в 1950-х годах, когда страна не могла рассчитывать на полную победу.

В завершение он добавил, что контрнаступление ВСУ пришло к тупику, и исправить ситуацию не помогут даже дополнительные поставки вооружения, в частности, американских истребителей F-16.

Читайте также:

The Hill TV: Украине придётся пожертвовать территориями ради мира с Россией

Sunday Times: отношения между спецслужбами Украины и Запада ухудшаются

В Конгрессе США сделали шокирующее заявление по Украине
#украина
#россия
#конфликт
#нато
#всу
Читайте нас в
Азаров заявил, что Украина планомерно погружается в 1937 год
Экс-премьер Азаров: Украина погружается в 1937 год из-за доносов и проверок СБУ
12 ноября 2023, 11:22

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина начинает повторять судьбу СССР в 1937 году, о чём говорит запугивание граждан властями, а также постоянные доносы и проверки Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в своих соцсетях заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Ранее стало известно, что украинский онлайн-сервис для заказа такси Uklon внедрил функцию, с помощью которой пользователи могут пожаловаться на водителя за «антиукраинскую позицию». 

Азаров сообщил, что украинцев постоянно склоняют к жизни в страхе и недоверии из-за доносов и проверок СБУ. Помимо приложения такси бывший премьер привёл в пример чат-бот «е-Ворог» («е-Враг» – ред.), с помощью которого любой желающий может написать донос на соседа или знакомого, прикрепить геолокацию, фотографии, а также описание «преступления».

Читайте также:

На Западе назвали условие для завершения конфликта между Россией и Украиной

Sunday Times: отношения между спецслужбами Украины и Запада ухудшаются

Стало известно о подготовке Залужного к длительному конфликту с Россией
#украина
#сбу
#общество
#такси
#чат
Читайте нас в
Раскрыты последствия признания Залужного о провале ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин: слова Залужного о провале позволит РФ атаковать Киев
12 ноября 2023, 05:48

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале высказал мнение относительно заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о неудачах на фронте.
Соскин раскрыл последствия заявления Залужного о провале ВСУ и высказал предположение о том, что эти слова могут предоставить России возможность атаковать Киев.

«У президента России Владимира Путина появляется значительная возможность атаковать Киев. Для него главное — это Киев. После статей и интервью Залужного он, вероятно, осознал, что руководство украинской армии уже определилось, что у них нет возможности вести войну с Российской Федерацией», — подчеркнул бывший советник Кучмы.
Читайте также:

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

Боррель: Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем

Киев пригрозил ударами по объектам российской нефтегазовой отрасли
#склад
#военные
#украина
#интервью
#всу
#киев
Читайте нас в
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 126 боеприпасов
12 ноября 2023, 01:12

Фото: iStock/RamonCast

Украинские военные совершили 36 обстрелов территории Донецкой Народной Республики за последние сутки, выпустив 126 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщении указывается, что на донецком направлении противник провел девять обстрелов из РСЗО и артиллерии калибром 155 миллиметров. В горловском направлении было зафиксировано 25 артиллерийских обстрелов, включая использование кассетной боевой части. Также отмечается один обстрел на ясиноватском направлении из артиллерии 155 миллиметров и еще один в тельмановском направлении из РСЗО.

Согласно представительству, общее число выпущенных украинскими войсками боеприпасов составило 126. Под обстрелом оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Тельманово. По их данным, два мирных жителя погибли в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

Читайте также:

Киев пригрозил ударами по объектам российской нефтегазовой отрасли

Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого «контрнаступа»

Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США
#сша
#всу
#обстрел
#донецк
#киев
#удар
Читайте нас в
В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском
Киевский эксперт Стариков: Россия ведет серьезное наступление у Купянска
11 ноября 2023, 21:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Киевский эксперт Олег Стариков заявил, что ВС России ведут серьезное наступление под Купянском. Об этом Стариков сообщил в интервью YouTube-каналу «Да, это так».
По его словам, на Лиманском направлении также происходит серьезное наступление. Стариков отметил, что этот конфликт войдет в учебники по истории, так как он «произвел революцию в военном деле». Эксперт подчеркнул, что специальная операция на Украине разрушила доктрины, которые существовали во времена Второй мировой войны, а также концепцию стран Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что неудачи украинских войск на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского. Контрнаступление ВСУ, которое зашло в тупик, повлияло на открытое напряжение между политическим и военным руководством. Уточняется, что украинский президент впервые публично подверг критике главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного.

Читайте также:

В Британии заметили, как изменилось поведение Зеленского после разгрома ВСУ

Боррель: Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем

Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым
#эксперт
#операция
#конфликт
#президент
#украина
#всу
#контрнаступление
Читайте нас в
В Британии заметили, как изменилось поведение Зеленского после разгрома ВСУ
Telegraph: разгром ВСУ россиянами серьезно надломил Зеленского
11 ноября 2023, 20:23

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Неудачи украинских войск на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegraph.
В материале статьи сообщается, что контрнаступление ВСУ, которое зашло в тупик, повлияло на открытое напряжение между политическим и военным руководством. Уточняется, что украинский президент впервые публично подверг критике главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Боррель отметил, что еще одной проблемой для Европы является противостояние на Ближнем Востоке. По мнению главы дипломатии Европейского союза, данный конфликт стал «результатом политического и морального провала международного сообщества».

Читайте также:

Военный обозреватель Шлепченко: Украина находится в безвыходной ситуации

Захарова допустила, что Боррель признал победу России над Украиной

Боррель: Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем
#конфликт
#президент
#украина
#всу
#контрнаступление
Читайте нас в
Экс-агент MI6 Кук рассказал о ближайшем будущем ВСУ
Экс-агент MI6 Кук предсказал новую волну дезертирства в рядах ВСУ
11 ноября 2023, 18:08

Фото: РИА Новости/Стингер

Бывший агент британской разведки MI6 Аластер Кук рассказал о ближайшем будущем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он считает, что во всех подразделениях в тылу и на передовой возрастет количество дезертиров.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-разведчик отметил, что ситуация для Киева стала очень серьёзной, если не катастрофической, а «русские намерены закончить всё это». Кук считает, что настает такой момент, когда дезертировать будут не только солдаты на фронте. Он не исключил, что многие украинские генералы захотят всё бросить и «позвонить своим друзьям в Москве».

Также бывший агент MI6 считает, что на фоне неудач на фронте и сокращения поддержки со стороны западных союзников, представители высшего военного руководства Украины могут устроить Зеленскому ссылку за рубеж.

«Какой-нибудь генерал вроде Залужного наберет достаточный вес и скажет президенту, чтобы тот не мешал, а ехал на свою виллу в Италии», — сказал Кук.

Экс-разведчик абсолютно уверен, что со стороны США не последует в этом случае никаких возражений. Напротив, в Вашингтоне давно хотят, чтобы Зеленский ушел, заключил эксперт.

Читайте также:

«Пора на выход». СМИ рассказали об участи Зеленского, уготованной ему Западом

Зеленский от отчаянья продолжает говорить о контрнаступлении ВСУ

Гагин заявил о массовом бегстве солдат ВСУ с линии фронта
#сша
#эксперт
#youtube
#интервью
#солдаты
#зеленский
#всу
Читайте нас в
Военный обозреватель Шлепченко: Украина находится в безвыходной ситуации
11 ноября 2023, 17:02

Фото: iStock/JARAMA

Военный обозреватель Влад Шлепченко рассказал, на какие меры вынужден идти киевский режим, чтобы хоть как-то противостоять противнику. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Шлепченко, Киев находится в безвыходном положении и вынужден восстанавливать старую технику. Он отметил, что некоторые боевые технические единицы ВСУ используются со времён ликвидации Чернобыльской катастрофы, которые, по его словам, являются зомби-рухлядью.

«Двухмоторный Hind-G1 — это ударный вертолёт Hind-E 1976 года выпуска с дополнительным оборудованием для обнаружения радиации в воздухе и почве. Это вертолёт-разведчик для ядерной войны», — приводит Царьград слова американских журналистов.

Отмечается, что боеспособность такой техники находится под большим сомнением.

Читайте также:

Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым
#военные
#всу
#киев
#украина
#техника
Читайте нас в
Издание Guardian озвучило главные опасения киевского руководства
Guardian: В Киеве опасаются, что Россия создаст еще более мощные укрепления
11 ноября 2023, 16:35

Фото: istockphoto/Nzpn

Украинское военное руководство опасается, что Россия создаст в зоне боевых действий еще более неприступные укрепления и линии обороны. Особенно командование ВСУ пугают российские минные поля, которые появляются намного быстрее, чем саперы успевают их обезвреживать.
Как пишет британское издание The Guardian, с помощью современных систем дистанционного минирования на базе грузовиков «Земледелие» российские военные могут закладывать смертоносные снаряды на площади размером с футбольное поле, причем делать это очень быстро. Там, где еще вчера украинские саперы проделали безопасные проходы в минных полях, сегодня уже не могут пройти ни пехота, ни боевая техника.

У командования ВСУ есть серьезные опасения, что со временем Россия сумеет создать новые, еще более неприступные фортификационные сооружения за пределами существующих позиций. Хотя главком ВСУ Валерий Залужный и заявлял в своей статье о «тупиковой ситуации» на фронте, на самом деле она более динамична, отмечают английские обозреватели. Российские войска явно перехватили инициативу и успешно наступают на некоторых участках.

Читайте также:

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США

Российские войска отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении
#россия
#военные
#техника
#всу
#мина
#киев
Читайте нас в
Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
Офицер ВС РФ: подготовленные бойцы ВСУ в плену выдают себя за мобилизованных
11 ноября 2023, 16:16

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов заявил, что украинские солдаты с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, которых командование отправляет на важные задания, попав в плен, прикидываются обычными мобилизованными. Об этом Арсаланов сообщил в видеоролике, распространенном российским Минобороны.
Отмечается, что командир Арсаланов в ходе боя получил ранения. Одиннадцать украинских военных взяты в плен, российские бойцы представлены к госнаградам.

Напомним, ранее сообщалось, что бой, в котором российские военнослужащие взяли в плен 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжелым, рассказали участники столкновения. Сообщается, что военнослужащие ВС РФ работали слаженно, а командир Арсланов отдавал чёткие и ясные приказы. Один из солдат отметил, что командир показывал хладнокровие и спокойствие, которые перенимали военнослужащие.

Читайте также:

Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

Захарова допустила, что Боррель признал победу России над Украиной
#склад
#военные
#всу
#вс рф
#солдат
#россия
Читайте нас в
Достижения.рф