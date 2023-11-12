На Западе назвали условие для завершения конфликта между Россией и Украиной

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Конфликт между Россией и Украиной может завершиться по корейскому сценарию, то есть с признанием киевскими властями как минимум временной потери территорий. Об этом в статье для Bloomberg сообщил отставной адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис.
Он отметил, что украинской стороне конфликта нужно будет хотя бы на время принять то, что Крым и сухопутный мост к полуострову находятся под контролем России.
Ставридис подчеркнул, что такое развитие событий не входит в планы ни Украины, ни западных стран, однако оно необходимо для скорейшего завершения конфликта и начала восстановительных работ.
Также бывший главком НАТО сравнил нынешние события на Украине с тем, что наблюдалось в Южной Корее в 1950-х годах, когда страна не могла рассчитывать на полную победу.
В завершение он добавил, что контрнаступление ВСУ пришло к тупику, и исправить ситуацию не помогут даже дополнительные поставки вооружения, в частности, американских истребителей F-16.
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Ставридис подчеркнул, что такое развитие событий не входит в планы ни Украины, ни западных стран, однако оно необходимо для скорейшего завершения конфликта и начала восстановительных работ.
В завершение он добавил, что контрнаступление ВСУ пришло к тупику, и исправить ситуацию не помогут даже дополнительные поставки вооружения, в частности, американских истребителей F-16.
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Анастасия Чинкова