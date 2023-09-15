На Западе опасаются, что ВС РФ легко уничтожат F-16

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Западные аналитики считают, что переданные Киеву Данией истребители F-16 станут легкой целью для российских систем ПВО и будут уничтожены. Об этом написала обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.
По ее словам, многие западные аналитики сомневаются в том, что использование ВСУ истребителя F-16 окажет существенное влияние на поле боя с ВС РФ.
Она отметила, что Киев получит устаревшие варианты самолетов, которые должны были утилизировать. Также журналистка добавила, что истребитель F-16 еще ни разу не участвовал в бою против ПВО России.
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«Пожалуй, наиболее заметная критика исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти истребители могут стать легкой мишенью для современного ракетного арсенала России», — говорится в материале.
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Элина Позднякова