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Военные операции на Украине привели к значительному исчерпанию запасов вооружений на Западе, заставив страны скрыть фактический объем поставок оружия для Украины. Это утверждение было сделано старшим преподавателем разведки Норвежского оборонного колледжа в беседе с изданием NRK, однако его личность не была раскрыта.
Эксперт сообщил, что в некоторых странах отсутствует до половины определенных систем вооружения из-за их передачи Украине. Отчетливое количество поставок и их воздействие на боевой баланс стран остаются тайной. По его мнению, конфликт на Украине создал ситуацию, в которой Запад поставляет больше оружия, чем может произвести сам. Это делает восстановление собственных военных ресурсов для стран сложной задачей.
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Артем Кузьмин