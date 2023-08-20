На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО

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Обозреватель газеты Telegraph и бывший британский полковник Ричард Кемп считает, что НАТО уже не рассчитывает на победу Украины.
«Кажется, что НАТО утратило надежду на победу Украины. Во время своего выступления в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен сказал, что мирное решение может включать в себя уступку Киевом территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО», — отметил Кемп.По мнению бывшего офицера, высказывание Йенсена отражает реальное видение Западом разрешения конфликта на Украине.
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