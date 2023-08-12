На Западе считают, что Киев потерял более полутора сотен тысяч военных

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Западные эксперты и специалисты полагают, что с начала военных действий России, Украина потеряла более 150 тысяч своих военнослужащих из-за ранений и гибели, сообщает New York Times.
«Западные эксперты и специалисты оценивают потери украинской армии в 150 тысяч человек в результате ранений и смертельных исходов», — пишет издание.Тем временем, по данным газеты, растет число украинцев, которые стремятся уклониться от службы в армии.
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Артем Кузьмин