На Западе считают, что Киев потерял более полутора сотен тысяч военных

«В 19:30 обнаружен обстрел со стороны украинских вооруженных формирований по направлению к населенному пункту Нетайлово и районам Куйбышевский и Киевский города Донецка. Было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении.

Между 20:35 и 22:45 на районы Кировский, Куйбышевский и Киевский было выпущено еще 13 снарядов этого калибра. А с 20:20 до 21:25 город подвергся обстрелу из 10 снарядов подобного типа.Россия заявила о воздействии систем наведения на четыре самолета в СирииЕгипет отказался от поставок ракет Украине вопреки давлению СШАУкраинский дрон сбили из стрелкового ружья