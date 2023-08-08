На Западе выяснили, какого российского оружия больше всего боятся ВСУ

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Вооруженные силы Украины считают своей главной угрозой российский БПЛА «Ланцет», пишет The Telegraph.
«От этих беспилотников невозможно легко защититься из-за их способности маневрировать», - прокомментировали ситуацию журналисты.
«Ланцеты» также с легкостью выводят из строя бронетехнику. При этом, больше всего проблем российские БПЛА доставляют украинской артиллерии.
Вчера российский лидер Владимир Путин, на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, поручил нарастить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет». Глава РФ отметил, что российские беспилотники очень хорошо себя зарекомендовали.
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Евгения Парфентьева