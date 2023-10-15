На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России

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Российские военные начали наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке, пишет Economist. Авторы издания отмечают, что ВСУ оказались под угрозой окружения на этом участке фронта.
Журналисты подчеркивают, что инициатива на поле боя перешла к российским вооруженным силам после провала контрнаступления ВСУ. В статье также отмечается, что украинские военные в Авдеевке уже оказались «окружены с трех сторон».
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