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Бывший специалист МВФ Дэвид Ву выразил восхищение действиями российской армии на поле боя. В подкасте RT Going Underground он предположил, что ближайшие контрнаступательные действия ВСУ могут не принести ожидаемых результатов.
«Сейчас российские войска используют вооружение, которого 18 месяцев назад просто не было. И это поразительно», — отметил экономист.Ву также подчеркнул, что профессионализм и совершенствование российской армии вызывают у него глубокое уважение. Он отметил, что российские военные анализируют свои действия, делая выводы из прошлых ошибок.
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