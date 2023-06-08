На Западе заявили об ударе по контрнаступлению ВСУ

Фото: Фотобанк Московской области
Financial Times сообщает, что из-за прорыва Каховской ГЭС наступление ВСУ может затянуться
Украина могла нанести удар по Днепру для того, чтобы сковать силы ВС РФ. Однако в итоге, подрыв дамбы стал причиной «удара по контрнаступлению» украинских боевиков. Об этом пишет «Financial Times».
Также отмечается, что это поможет российской стороне сократить линию фронта и переправить армию с Херсонского района в Запорожье, а также в южную часть Донецка. Кроме того, издание пишет, что из-за случившегося ЕС должен быть готов затянувшемуся конфликту на территории Украины.
Напомним, некоторое время назад издания Запада писали, что с 5 июня стали заметы признаки начала контрнаступления ВСУ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин уличил ВСУ в активизации на Угледарском направлении.
«В сухом остатке прорыв в Каховке наносит удар по зарождающемуся контрнаступлению Украины», - пишет источник.
Напомним, некоторое время назад издания Запада писали, что с 5 июня стали заметы признаки начала контрнаступления ВСУ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин уличил ВСУ в активизации на Угледарском направлении.
Татьяна Лаврова