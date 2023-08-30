На Запорожье 80 детей чуть не попали под удар ВСУ по Дому творчества

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Во время вчерашней атаки БПЛА ВСУ по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области туда должны были прибыть порядка 80 детей. Об этом рассказала директор учреждения Лариса Стельмащук.
«Дети возвращались из Крыма после лагерной смены. Буквально считанные, даже не часы (оставались). Они должны были подъехать на площадку возле нашего Дома творчества. Они отсюда отъезжают, и место прибытия их — вот здесь. Там, насколько я знаю, четыре автобуса должны были прибыть. Порядка, наверное, 60-80 детей», — цитирует РИА Новости Стемальщук.
Таким образом, по ее словам, украинский удар пришелся именно по тому месту, где должны были остановиться автобусы с детьми. Она подчеркнула, что в здании проводятся различные кружки для детей, а никаких военных объектов рядом нет.
Напомним, накануне ВСУ использовали боевые беспилотные летательные аппараты для атаки на Дом детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области.
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