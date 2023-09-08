На Запорожской АЭС сократят персонал из-за угрозы атак ВСУ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск перед попыткой Киева атаковать флот России у берегов Крыма переговорил с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который предупредил его, что РФ может нанести ответный ядерный удар. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на биографию миллиардера.