На Запорожской АЭС сократят персонал из-за угрозы атак ВСУ

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Руководство Запорожской АЭС в Энергодаре приняло решение временно сократить персонал из-за опасности атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает «Интерфакс».
По словам представителя «Росэнергоатома», недавно были зафиксированы случаи атак беспилотниками в Энергодаре, преимущественно направленные на повреждение жилых домов и гражданской инфраструктуры. Вероятно, такие действия могут быть предприняты для усиления тревожности и создания социальных нестабильностей. Риски террористической активности со стороны ВСУ могли увеличиться в связи с предстоящими выборами в Заксобрание Запорожской области.
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