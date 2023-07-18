На Запорожском направлении несколько украинских военных сдались в плен

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На Запорожском направлении несколько украинских военных добровольно сдались в плен ВС РФ. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на командира российского подразделения.
«На связь с нашим подразделением на так называемой "гуманитарной" частоте, которая была указана в листовках, которые мы сбрасывали над позициями противника, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие», - рассказал источник агентства.
Он добавил, что после того, как были уточнены все детали, российскими силами были обеспечены меры для безопасного перехода границы украинских военных. Это было сделано для того, чтобы сдавшихся не убили свои же, объяснил военный.
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Элина Позднякова