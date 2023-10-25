На запорожском направлении российские дроны сожгли танк из Германии Leopard

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Под плотную атаку российских беспилотников попал немецкий танк Leopard.
РЕН ТВ сообщает, что сначала наводчики зафиксировали цель. Потом дрон подлетел к ней на максимально близкое расстояние и через секунды нанёс сокрушительный удар. Вокруг танка поднялась дымовая завеса, и он загорелся.
Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук соообщил, что российские бойцы на Краснолиманском направлении подавили более 30 расчетов полевой артиллерии ВСУ, ликвидировав пять бронемашин и более 125 украинских военных, пишет РИА Новости.
Напоминаем, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении 8 лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук соообщил, что российские бойцы на Краснолиманском направлении подавили более 30 расчетов полевой артиллерии ВСУ, ликвидировав пять бронемашин и более 125 украинских военных, пишет РИА Новости.
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Мария Фирсова