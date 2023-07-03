На Запорожском направлении уничтожена украинская ДРГ

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В районе населенного пункта Марфополь Запорожской области российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
Также возле Успеновки, Малокатериновки и города Орехов Запорожской области российскими силами уничтожено три вражеских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
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