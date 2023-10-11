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В ДНР началась решающая битва за Авдеевку. Такое мнение высказал военнослужащие ВСУ, расположенные в данном районе в эфире телеканала «Киев 24».
«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», - считает военный Егор Фирсов.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные смогли подойти к селу Бердычи, которое находится северо-западнее от Авдеевки, контроль над этим населенным пунктом позволит российским силам перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ. Он уточнил, что к данному населенному пункту ВС РФ только вышли, и это не значит, что он уже под контролем российских сил. Гагин объяснил, что село находится на фланге, благодаря которому можно будет контролировать пути снабжения ВСУ.
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