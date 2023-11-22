Начальника связи теробороны ВСУ задержали в российском регионе





Уточняется, что с начала спецоперации старший лейтенант 116-го батальона территориальной обороны ВСУ проживал в Запорожской области под прикрытием, продолжая передавать украинским спецслужбам информацию о расположении и передвижении российских войск и техники. Он также готовил теракты на новых территориях России и покушения на представителей российской власти.При обыске квартиры силовики нашли у мужчины АК-74 со 120 патронами, пистолет ПМ с двумя магазинами. Также обнаружили пластичную взрывчатку и гранату.Ранее также сообщалось, что бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова обвинили в госизмене за то, что он принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ.