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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время радиопереговоров оскорбляют друг друга и угрожают убийством. Об этом рассказал начальник штаба батальона «Скиф» (Барс-35), находящегося на позициях под Соледаром.
Начальник штаба батальона «Скиф» отметил также, что украинцы никогда не прибегают к «ридной мове» во время радиопереговоров, а используют исключительно русский язык.
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Александр Бойцов