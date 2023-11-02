Над акваторией Черного моря сбили дрон, ещё 5 перехватили над Крымом

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Сегодня утром, 2 ноября, в акватории Черного моря и в Крыму сработали дежурные системы ПВО.
Минобороны РФ сообщает, что Киев предпринял попытку совершить теракт на территории России, используя 6 беспилотников летательного типа.
В итоге один из них сбили в акватории Черного моря, ещё 5 перехватили над Крымом.
Российские военные работают над уничтожением воздушных целей над полуостровом Крым, из-за чего жителей Севастополя просят не покидать укрытия. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил, что наибольшую опасность представляют осколки воздушных средств, которые сбиваются силами российских ПВО. Именно поэтому настоятельно рекомендуют избегать нахождения на открытом пространстве.
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В итоге один из них сбили в акватории Черного моря, ещё 5 перехватили над Крымом.
Он отметил, что наибольшую опасность представляют осколки воздушных средств, которые сбиваются силами российских ПВО. Именно поэтому настоятельно рекомендуют избегать нахождения на открытом пространстве.
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Мария Фирсова