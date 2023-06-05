Над Белгородом и районом сработала ПВО второй раз за день

Фото: сайт Кремля
Сработала система ПВО по трём воздушным целям над Белгородом и районом
Второй раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своём телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, на месте уже работают оперативные службы, которые выясняют последствия случившегося.
Ранее Гладков допустил, что в селе Новая Таволжанка осталось около ста мирных жителей.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО по 3 воздушным целям», — подчеркнул губернатор.
Ранее Гладков допустил, что в селе Новая Таволжанка осталось около ста мирных жителей.
Губернатор заявил, что сейчас из-за обстрелов войти в населенный пункт и проверить информацию о количестве оставшихся там людей невозможно. Однако, Гладков выразил надежду, что позже им удастся убедить местных жителей покинуть опасный регион.
Андрей Гаврилов