Над Белгородом сбили БПЛА самолëтного типа

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По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
«Я думала, дом рушится полностью! Боялась, не спущусь с третьего этажа!», - своими эмоциями поделилась местная жительница.По информации СМИ, минимум пять домов получили повреждения. Несколько осколков застряло в стенах домов. Очевидцы говорят, что от взрыва пол упало абсолютно всё, что стояло или висело на стенах. У кого-то даже покосилась печка.
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