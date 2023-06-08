Над Белгородом вновь сработала система ПВО

Фото: сайт Кремля
Губернатор Гладков: над Белгородом сработала система ПВО
В результате обстрела Вооружённых сил Украины территорий России над Белгородом сработала система прововоздушной обороны. Об этом в своём телеграм-канале написла глава региона Вячеслав Гладков.
В результате обстрела были повреждены жилой дом и автомобили. Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы, продолжают подомовой обход.
Ранее сообщалось, что два села в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины. Один из беспилотников ударил по населённому пункту Староселье. Раненых и жертв нет, но был повреждён инфраструктурный объект.
«Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что два села в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины. Один из беспилотников ударил по населённому пункту Староселье. Раненых и жертв нет, но был повреждён инфраструктурный объект.
Андрей Гаврилов