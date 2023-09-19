Над Белгородской и Орловской областями сбиты два беспилотника ВСУ

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Российская система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Орловской областями. Об этом заявили в Минобороны России.
«19 сентября т.г. около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, вражеские беспилотники были сбиты в небе над Белгородской и Орловской областями дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями.
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Элина Позднякова