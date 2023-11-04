Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

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ПВО сбила в субботу украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
Об этом сообщили в Минобороны РФ
Ранее четыре БПЛА ликвидировали над Белгородской и Курской областями.
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«4 ноября около 11.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - отметили в Минобороны.
«В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – уточнили в ведомстве.Также известно, что украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР.
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Мария Фирсова