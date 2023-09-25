Над Брянской областью сбиты два беспилотника

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Минувшей ночью в небе над Суражский районом Брянской области сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, российские системы ПВО сбили сразу два вражеских беспилотника в небе над Суражским районом области. Глава подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал, также не зафиксировано разрушений на земле.
Также сообщается, что в Курске беспилотный летательный аппарат упал на жилой дом. Он был сбит с использованием противовоздушной обороны.
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Элина Позднякова