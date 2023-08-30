Над Брянской областью сбиты два украинских БПЛА

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В небе над Брянской область сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - написал Богомаз в своём Telegram-канале.
По его словам, на земле разрушений нет, также никто не пострадал. Сейчас место происшествия оцеплено, там работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
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