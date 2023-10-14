Над Чёрным морем сбили украинские беспилотники

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У побережья Краснодарского края ликвидированы украинские беспилотники.
Два беспилотника ВСУ были уничтожены у побережья Краснодарского края, сказано в сообщении Минобороны России.
Со слов местных, прозвучало 5-6 взрывов, в некоторых домах в округе пропало электричество.
«Осторожно, Новости» пишет, что в Сочи заметили дроны. Район Мацеста. Также слышны были хлопки возле Олимпийского парка и даже в центре примерно в 6:55 — 7:10.
Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы начали масштабное наступление. Это явилось неожиданностью для украинских военных. Она утверждает, что целью российских сил является ограничение движения украинских военных и предотвращение их резервных подкреплений.
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«Системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края», - передаёт Минобороны РФ.
«Осторожно, Новости» пишет, что в Сочи заметили дроны. Район Мацеста. Также слышны были хлопки возле Олимпийского парка и даже в центре примерно в 6:55 — 7:10.
Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы начали масштабное наступление. Это явилось неожиданностью для украинских военных. Она утверждает, что целью российских сил является ограничение движения украинских военных и предотвращение их резервных подкреплений.
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Мария Фирсова