Над Чёрным морем сбили украинские беспилотники

Украинская активистка Виктория Грищенко прибыла в Израиль 3 октября, чтобы укрыться от спецоперации на родине. Однако, согласно информации Politico, она теперь столкнулась с неожиданным вызовом — арабо-израильской войной, которая началась 7 октября.