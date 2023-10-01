Над Джанкоем система ПВО сбила ракету

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Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Сообщается, что над Джанкоем русская ПВО сбила ракету. Осколки повредили складские помещения. Никто не пострадал.
Сегодня сообщалось, что ВСУ в первый раз атаковали Краснодарский край турецким беспилотником Bayraktar.
Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный дрон. Максимальная взлётная масса данного беспилотника 650 кг, длина аппарата 6,5 м, а размах крыла 12 м. Максимальная скорость полёта 222 км/ч, высота — 6750 м. До этого производитель дронов, турецкая компания Baykar, заявила, что планирует инвестировать 100 млн долларов в собственное производство беспилотников на Украине. Об этом говорил глава компании Халук Байрактар на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.
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Мария Фирсова