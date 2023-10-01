Над Джанкоем система ПВО сбила ракету

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер написал в своей статье, что танки Abrams, которые недавно были переданы США Украине, станут легкой мишенью для ВС России, так как украинские солдаты не обладают необходимыми навыками эффективного управления. Об этом сообщает Sputnik.