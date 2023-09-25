Над Крымом и Чёрным морем сбито четыре украинских БПЛА

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Над акваторией Чёрного моря и Крымом минувшей ночью сбито сразу четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.
«Ночью 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты в небе над северо-западной частью акватории Черного моря, а также над Крымом. Уточняется, что отработали дежурные системы противовоздушной обороны.
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