Над Крымом и Чёрным морем сбито четыре украинских БПЛА

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 из Центрального военного округа выполнили удары управляемыми авиационными бомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами на направлении, связанном с Краснолиманом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.