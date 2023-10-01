Над Крымом уничтожены две украинские ракеты «Гром-2»

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Минобороны заявило о ликвидации украинских ракет «Гром-2» над Крымом.
Средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2». Это произошло на севере Крыма.
Ранее украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Курской области. Сегодня в 04:10 российские пограничники заметили противника недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района.
В состав ДРГ входили четыре человека. Они были вооружены винтовками М-4. Перед попыткой прорыва проводился артобстрел, украинские диверсанты также стреляли из РПГ-7.В результате боя участники ДРГ были отброшены назад, прорыва границы не допущено.
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Мария Фирсова