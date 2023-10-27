Над Курской областью сбили беспилотник

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Российская противовоздушная оборона перехватила украинский беспилотник вблизи населенного пункта Курчатов в Курской области, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны России.
Однако попытка оказалась неудачной. Беспилотник был перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны над Курской областью в районе населенного пункта Курчатов.
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Артем Кузьмин