Над Курской областью сбит ещё один беспилотник

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26 сентября около 05:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Это уже пятый украинский БПЛА, сбитый за последние сутки в небе над Курской областью. До этого по два беспилотника были сбиты дежурными средствами ПВО около 22:30 и 23:00 мск соответственно.
Вечером 25 сентября средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Белгородской областью. По предварительным данным пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях на земле еще уточняется.
Кроме того,в российском военном ведомстве сообщили, что сегодня, 25 сентября, над акваторией Чёрного моря и Крымом были сбиты сразу четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Средствами ПВО уничтожено 7 украинских БПЛА над Белгородской областью
Вечером 25 сентября средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Белгородской областью. По предварительным данным пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях на земле еще уточняется.
Кроме того,в российском военном ведомстве сообщили, что сегодня, 25 сентября, над акваторией Чёрного моря и Крымом были сбиты сразу четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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Артем Путинцев