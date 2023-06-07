Над Мелитополем прогремел взрыв

Фото: Фотобанк Московской области
Владимир Рогов сообщил, что над Мелитополем сработала система ПВО
Украинские военнослужащие осуществили попытку нанесения удара по Мелитополю. Об этом написал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Предварительно установлено, что над городом сработала система ПВО.
Он также подчеркнул, что сведения о случившемся в настоящий момент уточняются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области.
Предварительно установлено, что над городом сработала система ПВО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области.
Татьяна Лаврова