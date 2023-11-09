Над морем в Севастополе сбита воздушная цель

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Над морем в Севастополе военные сбили воздушную цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в настоящее время воздушная обстановка находится под контролем. Все оперативные службы региона находятся наготове. Другие подробности не приводятся. Развожаев в очередной раз призвал россиян доверять только проверенным источниками информации.
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Элина Позднякова