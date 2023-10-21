Над Ростовом сработала система ПВО

Фото: istockphoto/Krzysztof Winnik
Жители СНТ «Защитник» сообщили о громком звуке взрыва.
Shot пишет, что сбит вражеский объект. О пострадавших не сообщается. Последствия на земле уточняют. Официальной информации пока не опубликовано.
Ранее российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны. Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8. Где именно перехватили боевые украинские самолеты, не уточняется.
Также сообщалось, что американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российской армии. РФ показала готовность адаптироваться к любому виду оружия, которое поставляют Украине. Отмечается, что увеличение западной помощи и поставки ракет ATAMACS Киеву не изменят ход специальной военной операции.
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Ранее российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны. Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8. Где именно перехватили боевые украинские самолеты, не уточняется.
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Мария Фирсова