Над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали возле школы

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Над Севастополем сбиты, предварительно, две цели.
Обломки рухнули в нескольких местах, в том числе рядом со школой. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
В Севастополе объявили воздушную тревогу в 12.22 мск. После чего власти сообщили о работе ПВО.
Ранее сообщалось, что в Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги. По словам губернатора, военнослужащие использовали табельные средства маскировки, которые являются дымом.
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В Севастополе объявили воздушную тревогу в 12.22 мск. После чего власти сообщили о работе ПВО.
«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», - сообщил Развожаев.Губернатор призывает всех сохранять спокойствие и не покидать укрытий.
Ранее сообщалось, что в Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги. По словам губернатора, военнослужащие использовали табельные средства маскировки, которые являются дымом.
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Мария Фирсова