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Над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали возле школы

30 октября 2023, 13:48
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Над Севастополем сбиты, предварительно, две цели.
Обломки рухнули в нескольких местах, в том числе рядом со школой. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

В Севастополе объявили воздушную тревогу в 12.22 мск. После чего власти сообщили о работе ПВО.

«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», - сообщил Развожаев.
Губернатор призывает всех сохранять спокойствие и не покидать укрытий.

Ранее сообщалось, что в Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги. По словам губернатора, военнослужащие использовали табельные средства маскировки, которые являются дымом.

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ВСУ атаковали Крым 8 ракетами
30 октября 2023, 13:53

Фото: iStock/Tomas Ragina

ВСУ примерно в 13.00 пытались атаковать цели в Крыму 8 ракетами Storm Shadow.
Минобороны РФ сообщает, что все ракеты сбиты.

Ранее сообщалось, что над Севастополем сбиты, предварительно, две цели. Обломки упали  в нескольких местах, в том числе рядом со школой.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

В Севастополе была объявлена воздушная тревога в 12.22 мск. После чего власти сообщили о работе ПВО. В Севастополе в районе бухты военные на фоне воздушной тревоги применили дымовую маскировку. По словам губернатора, военнослужащие использовали табельные средства маскировки, которые являются дымом.

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#всу
#украина
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В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги
Развожаев: в Севастополе военные применили дымовую маскировку в районе бухты
30 октября 2023, 13:41

Фото: iStock/DmyTo

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе в районе бухты военные на фоне воздушной тревоги применили дымовую маскировку. Об этом Развожаев написал в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, военнослужащие использовали табельные средства маскировки, которые являются дымом. В городе также была объявлена воздушная тревога. Власти Севастополя сообщили о работе системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ нанесли ракетный удар на Севастополь, в результате чего в районе Южной бухты произошел пожар. По словам Михаила Развожаева, на месте происшествия работали все необходимые службы. Пожару был присвоен четвертый класс сложности.

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#атака
#пво
#воздушная
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На Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию»
30 октября 2023, 12:14

Фото: iStock/Olena_Z

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, желающие смогут подать заявку на воинскую специальность и пройти по ней обучение.
ТАСС пишет, что украинские власти планируют в течение 1-2 месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию». Она подразумевает самостоятельный выбор человеком воинской специальности.
 
«Мы сейчас работаем над пилотом. Я думаю, через месяц-два мы его запустим. Мы хотим запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает. Это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно», - сказал Михаил Федоров в интервью агентству РБК-Украина.
«Мы будем запускать пилот на операторов дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут», - сказал Федоров.
Ранее сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Украины наблюдается критическая ситуация из-за дефицита медицинских препаратов и оборудования. Также число солдат, получивших ранения в ходе контрнаступления, выросло втрое. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По словам Азарова, лекарства, которые выдаются властями, плохого качества и используются в крайних случаях. Он рассказал, что в больницы за день поступает  до 150 военнослужащих с ранениями. 

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#всу
#сво
#украина
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«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву
The Spectator: Украине нужно молиться, чтобы США не перестали ей помогать
30 октября 2023, 11:31

Фото: iStock/JARAMA

Обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец написала, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.
Моренец считает, что для печального развития событий на Украине существует несколько предпосылок. Первой Моренец назвала неспособность американского президента Джо Байдена объяснить необходимость оказания поддержки Киеву.

По мнению обозревателя, дальнейшая поддержка Украины стоит под угрозой из-за назначения нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи украинским военным, а также возможность возвращение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина полностью зависит от поддержки со стороны США, однако при этом продолжает просить еще больше денег американских налогоплательщиков. 

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#украина
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#всу
#байден
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В Донецке участников беспорядков в Махачкале позвали в зону спецоперации
Гагин позвал участников беспорядков в Махачкале «бороться со злом» в зону СВО
30 октября 2023, 10:58

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Советник главы ДНР Ян Гагин позвал участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в зону спецоперации на Украине — «бороться со злом». Об этом сообщает РИА Новости.
«Ждем вас на линии боевого соприкосновения на Донбассе», — сообщил Гагин.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. Он отметил, что это уже не первый раз, когда разжигание межнациональных конфликтов проводится врагами нашей страны.

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требовали изгнать евреев из республики. По данным Росавиации, аэропорт в Махачкале будет временно закрыт для приема воздушных судов до 31 октября. 

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Под Одессой по судоремонтному заводу нанесли удар
30 октября 2023, 10:54

Фото: iStock/RamonCast

По судоремонтному заводу в районе Одессы нанесли удар.
Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
 
«В том числе атакован судоремонтный завод под Одессой», — написал Гончаренко.
Утром в Одесской и Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позже местные СМИ заявили о серии взрывов в Одессе.

Ранее на Украине в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы.

«В пригороде Днепра слышны взрывы», — пишет Телеграм-канал «Общественное».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления.

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#всу
#сво
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На Украине заявили о критическом недостатке медикаментов у ВСУ
Экс-премьер Украины Азаров: в ВСУ критическая ситуация с медикаментами
30 октября 2023, 10:51

Фото: istock / Cunaplus_M.Faba

В рядах Вооруженных сил Украины наблюдается критическая ситуация из-за дефицита медицинских препаратов и оборудования. Кроме того, число солдат, получивших ранения в ходе контрнаступления, выросло втрое. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Зеленский и его камарилья скрывают, что у ВСУ серьезные проблемы с лекарствами и медицинским оборудованием. В украинских госпиталях совершенно безрадостная картина – нет качественных медикаментов и медицинского оборудования», — написал экс-премьер в Facebook*.
Как утверждает Азаров, лекарства, которые выдаются властями, плохого качества и используются в крайних случаях. Он рассказал, что в больницы за день может поступать до 150 военнослужащих с ранениями. Вследствие этого выросла нагрузка на медиков и количество смертей военных из-за некачественных лекарств и медицинских аппаратов.   

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Солдаты ВСУ откровенно высказались о Зеленском
Польский писатель Твардох заявил, что солдаты ВСУ ненавидят Зеленского
30 октября 2023, 10:38

Фото: iStock/Olena_Z

Польский писать Щепан Твардох заявил, что военнослужащие украинской армии ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Твардох сообщил в интервью изданию Interia Wydarzenia.
По мнению писателя, генерал Валерий Залужный является единственной фигурой в политике Украины, которую уважают солдаты ВСУ. Твардох подчеркнул, что в рядах украинской армии признают острую нехватку вооружения и снарядов. Писатель заключил, украинские военнослужащие не понимают, каким образом удастся восстановить границы 2014 года в современных реалиях.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. 

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#украина
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Два безэкипажных катера попытались атаковать порт Севастополя
30 октября 2023, 10:27

Фото: istockphoto/e-crow

Один из катеров уничтожили, второй развернулся и уплыл.
Baza пишет, что катера обнаружили в акватории Чёрного моря примерно в 3:30 ночи на удалении 8 км от Севастополя. По надводным беспилотникам был открыт огонь. В один из них попали и затопили, второй развернулся и уплыл в неизвестном направлении.
 
Также сообщается о том, что Крым был атакован ракетами. По предположительной информации, ВСУ выпустили американскую ракету дальнего действия ATACMS по месту дислокации военных в районе Оленевки. Пострадали 17 человек и 5 единиц техники.

Ранее в Севастополе ФСБ задержала шпиона. Он передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма, пишет РИА Новости. В марте 2023 года обвиняемый осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму. При этом собирал информацию об этих объектах и передавал Вооруженным силам Украины.

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