Над Смоленской областью перехвачено ещё 2 беспилотника

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Ещё два беспилотника перехватили над территорией Смоленской области примерно в 10:00 утра.
«1 октября около 10.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении Минобороны.Сегодня утром силы ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска уже ликвидировали 3 украинских беспилотника самолётного типа.
Сообщалось, что на территории Краснодарского края ликвидировали украинский БПЛА. По предварительной версии, для атаки по Сочи использовался китайский Mugin-5.
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Мария Фирсова