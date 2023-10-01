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Над Смоленском уничтожили три беспилотника ВСУ

01 октября 2023, 09:08
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Сегодня утром силы ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска ликвидировали 3 украинских беспилотника самолётного типа.
Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. На месте работают оперативные службы.

Ранее в Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.


«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве.
Ранее из-за атаки украинского беспилотника электроподстанции в слободе Белой Курской области электричества лишились две тысячи человек. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

Он пояснил, что в Беловском районе сразу после атаки украинского беспилотника электричества лишились пять тысяч человек. В настоящее время большинство потребителей подключили к резервному источнику питания.

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#сво
#всу
#беспилотник
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В Белгородской области обстрелян центральный рынок
01 октября 2023, 09:16

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воскресенье утром ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино.
По предварительной информации, пострадали три человека. Женщина получила осколочные ранения шеи. Бригада скорой помощи доставила её в больницу Белгорода.
 
Ещё двое мужчин получили осколочные ранения ног. Первая медпомощь им была оказана сотрудниками пожарной части. Один из пострадавших не стал дожидаться врачей и ушёл. Второго мужчину отвезли в горбольницу.
 
Повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.

Ранее в Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.

«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве.
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#сво
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#белгород
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В Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник
01 октября 2023, 08:50

Фото: iStock/valio84sl

БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Краснодарского края.
Об этом сообщает Минобороны.
 
«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве. 
Ранее из-за атаки украинского беспилотника электроподстанции в слободе Белой Курской области электричества лишились две тысячи человек. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

Он пояснил, что в Беловском районе сразу после атаки украинского беспилотника электричества лишились пять тысяч человек. В настоящее время большинство потребителей подключили к резервному источнику питания.

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#бпла
#беспилотник
#украина
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Лондон может направить флот в Чёрное море
01 октября 2023, 08:23

Фото: iStock/IR_Stone

Британские власти работают над изучением возможности и целесообразности отправки своего флота в Черное море.
Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс в интервью Telegraph. Он рассказал, что в Лондоне хотят понять, есть ли возможность использовать свой флот для «защиты» коммерческих судов от РФ в Чёрном море. По словам Шаппса, данный вопрос он изучал совместно с украинским руководством во время своего недавнего визита.
 
Сообщается, что Лондон планирует вносить более значимый вклад в «защиту» киевского режима в Черном море. Шаппс считает, что Британия «может помочь и дать совет».
 
По словам Шаппса, Великобритания решила разместить на Украине свои войска. Пока сказано только о военных инструкторах.

Сообщалось, что Соединённые Штаты «ни при каких обстоятельствах» не имеют права отказаться от поддержки Украины в ее конфликте с Москвой. Такое заявление президента Джозефа Байдена распространила пресс-служба Белого дома после того, как стало известно о принятии Конгрессом США временного бюджета страны сроком на 45 дней, где не предусмотрено средств на финансирование Киева или поставок ему вооружений и техники.

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В украинском городе Умань загорелось зернохранилище

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#великобритания
#украина
#чёрное море
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В украинском городе Умань загорелось зернохранилище
01 октября 2023, 08:13

Фото: istockphoto/RamonCast

Глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец сообщил о возгорании в зернохранилище в Умане.
«К сожалению, есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно», — сообщил Табурец.
По его словам, в Черкасской области ночью была предпринята массовая атака беспилотников. Сейчас в регионе ликвидируют последствия ЧП, на месте ведут работы профильные службы.
 
В ночь на 1 октября в Харькове случилось  как минимум четыре взрыва. Заявил мэр города Игорь Терехов. Сообщалось о взрывах в Запорожье и недалеко от Краматорска. В 10 областях Украины объявлена воздушная тревога.

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РИА Новости: Под Авдеевкой пресечена попытка контрнаступления штурмгруппы ВСУ

Полковник Райснер: ВСУ потеряли уже треть всех танков Leopard, переданных Киеву

Минобороны: Комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
#украина
#всу
#сво
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РИА Новости: Под Авдеевкой пресечена попытка контрнаступления штурмгруппы ВСУ
01 октября 2023, 07:37

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Первая Славянская бригада Вооружённых сил РФ под Авдеевкой поразила группу украинских штурмовиков, которая пыталась продвинуться по лесополосе, тем самым сорвав попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.
Оператор дрона определил место расположения украинских военных, когда противник вел огонь. Координаты были оперативно переданы артиллерии, и огневые точки были поражены.

Ранее в субботу, 30 сентября, ракетные комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). В российском военном ведомстве рассказали, что разведчики узнали место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для усиления украинских войск, в Николаевской области.Координаты передали расчету ракетного комплекса, который нанес высокоточный удар.

Напоминаем, что 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вооружённые силы рф
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Полковник Райснер: ВСУ потеряли уже треть всех танков Leopard, переданных Киеву
01 октября 2023, 05:07

Фото: iStock/quantic69

Украинские войска потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) уже как минимум третью часть переданных Западом танков Leopard. Об этом в разговоре с изданием Die Welt заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер.
По его словам, эффективность этих бронемашин оказалась куда менее значительной, чем ожидалось и анонсировалось

«Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены», — цитирует полковника Die Welt.

При этом Райснер не преминул заметить в разговоре с корреспондентом издания, что западные страны «лишь частично» исполнили свои обещания по поставкам военной техники Украине.

Вооруженные силы России при помощи ракет «Корнет» массово уничтожают самые современные западные танки. Среди них даже машины модификации Leopard 2A6 с улучшенной броней понесли на Украине значительные потери. Об этом пишут обозреватели издания Military Watch Magazine. 

В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.

На прошлой неделе разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем. Механик-водитель, который был тяжело ранен и попал в плен, несколько раз подчеркнул, что он является не наемником, а военнослужащим бундесвера.

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#всу
#сво
#эксперт
#танки
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Минобороны: Комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
30 сентября 2023, 23:42

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Ракетные комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве рассказали, что разведчики узнали место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для усиления украинских войск, в Николаевской области. 

Координаты передали расчету ракетного комплекса, который нанес высокоточный удар.

«Искандер» - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы, в семейство которых входят несколько модификаций: «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главным назначением комплекса является уничтожение систем противовоздушной обороны противника, а также важнейших объектов, покрываемых военным соперником на дальностях до 500 км.

В зависимости от модификации, комплексы «Искандер» имеют различную дальность стрельбы. К основной особенности комплекса относят ракеты, которые содержатся в его арсенале. Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, которые ставят электронные помехи, при приближении к цели. Таким образом, снаряды остаются неуязвимыми для систем ПВО противника. Кроме того, комплексы могут похвастаться сверхнизкими высотами, на которых летят к цели ракеты, они также способны огибать рельеф местности, обходя различные препятствия.

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#всу
#военная техника
#минобороны рф
#украина
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В Одессе звучат взрывы, объявлена воздушная тревога
30 сентября 2023, 23:27

Фото: iStock/V-art

В Одессе прозвучало целая серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Думская». При этом, согласно информации официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога.
Сейчас предупреждения о воздушной тревоге, как пишет ТАСС, действуют в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. 

Кроме того, за прошедшую ночь воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Сообщается, что взрывы также прогремели в Винницкой области и в Херсоне, находящимся под контролем Украины. В результате этого были повреждены объекты инфраструктуры.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#одесса
#украина
#взрывы
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Экс-разведчик США Риттер: Зеленский будет мёртв на момент капитуляции Украины
30 сентября 2023, 21:24

Фото: сайт Кремля

На момент подписания капитуляции, президента Украины Владимира Зеленского уже может не быть в живых. Об этом в интервью YouTube-каналу Through the eyes of рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он спрогнозировал, что Зеленский будет «убит, либо отойдет в сторону». А участвовать в переговорах будет тот, кто придёт ему на смену.

Также Риттер заявил, что окончательные условия мирного договора будут озвучены Россией, а странам Запада необходимо будет просто осознать, что противостоять России бессмысленно и создаёт угрозу безопасности ряду государств.

Ранее сообщалось, что Запад уже задумывается над заменой Зеленского из-за его категорических отказов от проведения мирных переговоров с Россией. 

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#украина
#россия
#мир
#владимир зеленский
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