Над Смоленском уничтожили три беспилотника ВСУ

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Сегодня утром силы ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска ликвидировали 3 украинских беспилотника самолётного типа.
Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. На месте работают оперативные службы.
Ранее в Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.
Он пояснил, что в Беловском районе сразу после атаки украинского беспилотника электричества лишились пять тысяч человек. В настоящее время большинство потребителей подключили к резервному источнику питания.
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Ранее в Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.
«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве.Ранее из-за атаки украинского беспилотника электроподстанции в слободе Белой Курской области электричества лишились две тысячи человек. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
Он пояснил, что в Беловском районе сразу после атаки украинского беспилотника электричества лишились пять тысяч человек. В настоящее время большинство потребителей подключили к резервному источнику питания.
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Мария Фирсова