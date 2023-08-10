Над территорией двух областей и Севастополя пресекли атаки дронов ВСУ

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В ночное время над Калужской и Московской областями, а также Севастополем предотвращены попытки Киева провести террористические акции с использованием дронов, сообщило Минобороны через свой Telegram-канал.
«Ночью в указанных регионах были прерваны попытки киевских властей атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов. Никто не пострадал, и никаких разрушений не произошло», — гласит сообщение.Также было уточнено, что системы ПВО сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы: один над Малоярославским районом Калужской области и другой над Одинцовским районом Московской области.
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