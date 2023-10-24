«Надо заканчивать»: В Киеве признали горькую правду о боевых действиях ВСУ

Фото: iStock/JARAMA
Вооруженные силы Украины больше не в силах вести боевые действия, поскольку вся помощь западных союзников сейчас направлена на Израиль, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Все надо заканчивать, потому что никакого прорыва быть не может. Прекратилась, по сути, помощь. Даже уже снаряды 155-миллиметровые, которые были для Украины, передаются Израилю», - прокомментировал ситуацию Соскин.
По мнению эксперта, единственный вариант для Киева, который спасет страну от катастрофы, - это отмена военного положения и объявление о прекращении огня.
Читайте также:
В Госдуме назвали Зеленского «отпетым вруном» за слова о Черноморском флоте
МО: Украинские морпехи саботируют приказы командования на Херсонском направлении
Экс-морпех Берлетик: ВСУ использовали свои последние резервы в контрнаступлении
Евгения Парфентьева