Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, считает, что скрывают правду о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом ведущие СМИ Соединённых Штатов уже признают провал украинского контрнаступления.