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Наемник из США перед гибелью обещал отцу рассказать о задании

Daily Mail: Наемник из США перед гибелью обещал отцу рассказать о задании
22 августа 2023, 06:37

Фото: iStock/dangutsu

Американский наемник, воевавший на Украине, перед гибелью пообещал отцу рассказать о задании. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, 48-летний Джефф Джонс 31 июля был убит в результате минометного удара в районе Артемовска.

Его отец Говард Джонс рассказал, что военный поддерживал с ним связь, но иногда на неделю пропадал. В день гибели наемник отправил отцу сообщение о том, что пойдем на выполнении миссии, которую другие группы выполнять боялись.


«Он сказал, что расскажет нам, когда вернется. Я отправил ему сообщение, так и не получил ответа», — цитирует Daily Mail слова Джонса-старшего.

Он добавил, что спустя несколько часов ему стало известно о ликвидации сына.

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#сша
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#украина
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Украинский офицер заявил, что приход зимы погубит ВСУ
Le Temps: Украинский офицер заявил, что приход зимы осложнит ситуацию для ВСУ
22 августа 2023, 06:56

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Наступление зимы еще сильнее осложнит и без того тяжелую ситуацию для Вооруженных сил Украины, заявил офицер украинского батальона Михаил в интервью Le Temps.
«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», - прокомментировал ситуацию Михаил.

По его словам, сложности для украинской армии уже не за горами. С приходом дождей, сырости и грязи ВСУ будет все труднее пробиваться через линии российской обороны. 

В тоже время, Вооруженные силы Украины уже в спешке оставляют Купянск. Отмечается, что российские войска уже находятся на подъезде к городу.При этом, украинская администрация Купянска экстренно эвакуировалась из города.

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Полковник Макгрегор: Пока за Вашингтон погибло ещё недостаточно украинцев



 
 
#всу
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Кеннеди-младший: От американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ
22 августа 2023, 06:16

Фото: сайт Роберта Кеннеди-младшего

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, считает, что скрывают правду о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом ведущие СМИ Соединённых Штатов уже признают провал украинского контрнаступления.
«Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха», — отметил политик.

Издание The Telegraph писало о том, что НАТО уже не верит в победу Украины. Потери ВСУ вынуждают западных политиков искать новые пути решения проблемы.

Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что передача ВСУ истребителей F-16 не изменит ситуацию на Украине в лучшую сторону и не предотвратит коллапса, поскольку требуется много времени на подготовку пилотов. Такие самолёты сложны в использовании, необходимо иметь навыки для работы с этими машинами.

Кеннеди-младший также отметил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Украине, несмотря на то, что местные жители нуждаются в медицинской страховке и талонах на еду.

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#сша
#всу
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«Зеркало недели»: В Кривом Роге прозвучало несколько взрывов
22 августа 2023, 06:01

Фото: iStock/Panama7

Несколько взрывов прозвучало в украинском городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
В Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области была при этом объявлена воздушная тревога. Сигналы сирен включались также в Полтавской и Харьковской областях.

Ранее «Зеркало недели» этой ночью сообщало о нескольких взрывах в контролируемом украинскими войсками городе Запорожье.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#украина
#взрывы
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Российские бойцы отбили шесть атак, уничтожив более 40 военных ВСУ
Группировка «Запад» отразила шесть атак, уничтожив более 40 украинских военных
22 августа 2023, 05:33

Фото: сайт Минобороны РФ

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что российские военные отразили шесть контратак ВСУ, ликвидировав более 40 украинских военных, в районе населенного пункта Ольшана.
«Противник предпринял шесть контратак силами подразделений 14-й, 115-й и 67-й отдельных механизированных бригад в районе населенных пунктов Петропавловка и Новоселовское. Упреждающим огнем артиллерии все атаки были отражены, потери противника составили более 40 военнослужащих», — цитирует РИА Новости слова Якимкина.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#сво
#всу
#украина
#россия
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Полковник Макгрегор: Пока за Вашингтон погибло ещё недостаточно украинцев
22 августа 2023, 02:31

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Ещё недостаточное количество украинцев погибли в интересах Соединённых Штатов, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Больно это признавать, но звучит так, будто ещё недостаточно украинцев погибло за Вашингтон», — сказал полковник армии США.

Ранее Макгрегор призвал американцев обратить внимание на ситуацию с отправкой оружия и финансированием Украины и провести разбирательство в этом вопросе.

«Мы отправляем оборудование на миллиарды долларов, и большая часть его просто исчезает, вероятно, попадая на черный рынок, а деньги не доходят до нужных мест!» — выразил свое негодование Макгрегор.

Многие зарубежные СМИ уже признают, что украинское контрнаступление во многом можно считать неудавшимся. Журналист Ишан Тхарур в своей статье для издания The Washington Post ​констатировал, что Киев  не смог совершить прорыв ни на одном из ключевых направлений.

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#сша
#украина
#сво
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В ДНР сообщили, что при обстреле Старомихайловки ранены девочка и мужчина
22 августа 2023, 02:26

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

В результате обстрела населенного пункта Старомихайловка со стороны ВСУ пострадали девочка и мужчина. Об этом представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Телеграм-канале.
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 августа по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Старомихайловка: по улице Гагарина, 20 ранены девочка 2012 года рождения и мужчина 1983 года рождения», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#мужчина
#девочка
#днр
#сво
#всу
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье
22 августа 2023, 01:20

Фото: iStock/Yaroslava_Pravedna

Взрывы раздались ночью 22 августа в подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Каких-то подробностей произошедшего не приводится. Местные власти ситуацию также не комментировали.

При этом, по состоянию на 01:10 мск сирены воздушной тревоги слышны в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#запорожская область
#взрывы
#украина
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В Чечне сообщили об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
22 августа 2023, 00:57

Фото: сайт Минобороны РФ

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что из республики в зону СВО отправилась новая группа добровольцев. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Проводили из международного аэропорта Грозный очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Это настоящие патриоты и защитники нашего Отечества, готовые в любое время посвятить свою жизнь службе на благо Родины и ее безопасности», — говорится в публикации.

Даудов отметил, что с первых дней российской спецоперации на территории Украины прибывают тысячи добровольцев со всех уголков РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#рф
#чечня
#добровольцы
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Минобороны заявило о пресечении попытки украинских беспилотников атаковать Крым
22 августа 2023, 00:15

Фото: iStock/Murmakova

Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ двумя беспилотниками, однако она была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом заявили в Минобороны России.
Два украинских беспилотника самолетного типа были обнаружены примерно в 23:00 дежурными силами противовоздушной обороны, говорится в сообщении российского военного ведомства в Telegram.

Оба БПЛА в итоге были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в акватории Чёрного моря, в 40 км северо-западнее полуострова.

Ранее администрация американского президента назвала атаки ВСУ на Крым пустой тратой ресурсов «в рамках стратегии, которая, как теперь считают аналитики, чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений», сообщил телеканал CNN.

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#бпла
#крым
#украина
#минобороны рф
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