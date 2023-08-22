Наемник из США перед гибелью обещал отцу рассказать о задании

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Американский наемник, воевавший на Украине, перед гибелью пообещал отцу рассказать о задании. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, 48-летний Джефф Джонс 31 июля был убит в результате минометного удара в районе Артемовска.
Его отец Говард Джонс рассказал, что военный поддерживал с ним связь, но иногда на неделю пропадал. В день гибели наемник отправил отцу сообщение о том, что пойдем на выполнении миссии, которую другие группы выполнять боялись.
Он добавил, что спустя несколько часов ему стало известно о ликвидации сына.
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Его отец Говард Джонс рассказал, что военный поддерживал с ним связь, но иногда на неделю пропадал. В день гибели наемник отправил отцу сообщение о том, что пойдем на выполнении миссии, которую другие группы выполнять боялись.
«Он сказал, что расскажет нам, когда вернется. Я отправил ему сообщение, так и не получил ответа», — цитирует Daily Mail слова Джонса-старшего.
Он добавил, что спустя несколько часов ему стало известно о ликвидации сына.
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Диана Аванесян