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В ходе украинского конфликта погибло множество американцев, воевавших в частях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал наемник из США Мэттью Вандайк.
Американский военный считает, что украинское командование слишком поздно начало контрнаступление, в результате чего ВСУ приходится сталкиваться с отлично подготовленными линиями российской обороны. Наемник отметил в заключение, что в настоящий момент для ВСУ наступила тупиковая ситуация, что признают даже украинские военные.
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