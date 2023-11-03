Наемник из США Вандайк назвал число погибших в рядах ВСУ американцев

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа пехоты ВСУ на бронетехнике пыталась на скорости прорваться к позициям российских войск в районе Вербового на запорожском фронте, но была остановлена и уничтожена. Об этом сообщает РИА Новости.