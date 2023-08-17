Наемники из ФРГ устанавливают мины на купянском направлении

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Партию различных боеприпасов получили военнослужащие Украины на купянском направлении. Отмечается, что часть снарядов немецкого происхождения. Мины будут устанавливать наемники из ФРГ, об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.
Марочко также добавил, что немецкие военнослужащие по документам числятся как специалисты по разминированию, однако, имеют прямое отношение к бундесверу.
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