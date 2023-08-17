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Наемники из ФРГ устанавливают мины на купянском направлении

Марочко: Наемники из ФРГ установят мины для ВСУ на купянском направлении
17 августа 2023, 07:48

Фото: iStock/breakermaximus

Партию различных боеприпасов получили военнослужащие Украины на купянском направлении. Отмечается, что часть снарядов немецкого происхождения. Мины будут устанавливать наемники из ФРГ, об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

Ссылаясь на собственные источники, эксперт сообщил, что большая партия боеприпасов поступила подразделениям ВСУ, дислоцированным в районе населенного пункта Купянск. В том числе, доставлены мины немецкого производства. Для работ по установлению боеприпасов, будут привлечены наемники из Германии.

Марочко также добавил, что немецкие военнослужащие по документам числятся как специалисты по разминированию, однако, имеют прямое отношение к бундесверу.

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Назван смертельный риск для остатков ВСУ
Австрийский полковник Райснер: ВС РФ сокращают пространство для маневра ВСУ
17 августа 2023, 07:04

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские военнослужащие столкнутся с огромным риском, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, пишет газета Tagesspiegel .
По его словам, ВСУ планируют совершить прорыв российских рубежей обороны до того, как наступит осенняя распутица. Однако, перенаправление последней бригады военнослужащих, подготовленных для наступательных действий, может обернуться крахом для ВСУ.  

Полковник пояснил, что такие действия чреваты полной блокировкой ВСУ на всех направлениях. Усиление атак ВС РФ и развертывание сил украинских группировок на Купянском направлении, сократит пространство для маневра украинских бойцов, заключил Райснер.  

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#эксперт
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#всу
#вс рф
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Расчеты ЗРК «Оса» ВС РФ прикрывают позиции бойцов на Краснолиманском участке
МО РФ: Расчеты ЗРК «Оса» ЦВО прикрывают позиции на Краснолиманском участке
17 августа 2023, 05:53

Фото: сайт Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие расчета ЗРК «Оса-АКМ» Центрального военного округа прикрывают позиции штурмовых подразделений группировки «Центр», ликвидируя разведывательные беспилотники ВСУ на Краснолиманском направлении.
«В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК «Оса» прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений военного округа», — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Уточняется, что специфика вооружения и радиолокационного оборудования ЗРК позволяет оперативно обнаруживать и уничтожать разведывательные БПЛА противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС России
17 августа 2023, 04:38

Фото: РИА Новости

Военнослужащий ВС Украины, перешедший на сторону российской армии, рассказал, как вместе с двумя сослуживцами принял решение сдаться в плен ВС РФ спустя три дня нахождения на передовой. Причиной послужили плохое отношение командиров, недостаточная боевая подготовка и голод, пишет РИА Новости.
Для того чтобы сдаться в плен России, солдату пришлось на лодке пересечь Днепр. 

«Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега, мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира – позывной «Клещ». Я его видел только в первый день. Он все время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал. На третьи сутки начали голодать. Паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#украина
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Бывший пленный рассказал, что СБУ заставляет участвовать в фейковых видео
Бывший пленный Раидин рассказал, что СБУ заставляет участвовать в фейковых видео
17 августа 2023, 03:56

Фото: РИА Новости

Освобожденный из украинского плена житель Красноярска Виктор Раидин рассказал, что сотрудники СБУ снимают видеоролики с фейковыми «признаниями» российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими ВС РФ, по заранее написанным текстам. Об этом пишет РИА Новости.
Раидин попал в плен 1 апреля в селе Водяное в ДНР. В июне военнослужащего обменяли по формуле «94 на 95». По его словам, после пленения его передали в СБУ, где допрашивали и принуждали сниматься в видеороликах, дискредитирующих ВС России, предоставив готовый текст.

При этом россиянина избивали, ему было сложно воспринимать информацию и часть тезисов, написанных СБУ, мужчина пропускал. От военнопленных требовали максимальной достоверности, заставляя наизусть заучивать тексты.

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#днр
#всу
#сбу
#украина
#видео
#фейки
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Российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ и живую силу противника на купянском направлении
17 августа 2023, 03:56

Фото: iStock/Sergii_Tverdokhlibov

Российские военные уничтожили бронированную технику и живую силу, а также склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, рассказал «Известиям» «Рыжий» — старший офицер артиллерийской батареи гаубичного дивизиона Западной группировки войск.
Офицер отметил, что подобный результат стал возможен благодаря слаженной работе 152-миллиметровых гаубиц Д-30, состоящих на вооружении у артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО).

«Расчет Д-30 скорректировали, вторым выстрелом они сделали прямое попадание, было уничтожение склада, автомобиля и живой силы противника», — пояснил «Рыжий».

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что положение ВСУ на Купянском направлении заметно ухудшилось. По его словам, в Киеве уже опасаются «захвата» Купянска российскими силами.

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#вооружённые силы рф
#всу
#сво
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ВСУ нанесли массированный артудар по Херсонской области
ВСУ нанесли массированный артудар по поселку Днепряны в Херсонской области
16 августа 2023, 23:53

ВС Украины нанесли массированный артиллерийский удар по жилым кварталам поселка Днепряны в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Новокаховского городского округа.
«Боевики ВСУ в 22.10 нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в поселке городского типа Днепряны Новокаховского городского округа», — цитирует агентство текст сообщения.

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

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#всу
#удар
#сво
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Пресс-секретарь ВВС Украины Игнат: Киев не получит F-16 ни осенью, ни зимой
16 августа 2023, 23:44

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ Юрий Игнат) заявил, что Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой», — сказал Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, поставка истребителей Fighting Falcon помогла бы Украине защититься от российских ракет, сделав эти самолёты частью ПВО страны, поэтому Киев возлагал на их поставку большие надежды, которые теперь явно не сбудутся в ожидаемые сроки.

Однако Юрий Игнат, тем не менее, считает, что в целом данный вопрос «сдвинулся с места», поскольку западные страны готовы обучать украинских лётчиков летать на F-16.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал главные трудности при обучении украинских пилотов. По его словам, усложняет обучение то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета. Он указал на необходимость изучения языка украинскими военнослужащими для того, чтобы полноценно использовать истребители в бою.

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#всу
#самолёты
#военная техника
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На Украине признали ухудшение ситуации в Купянске
Генерал Сырский признал ухудшение обстановки на Купянском направлении
16 августа 2023, 22:40

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что положение ВСУ на Купянском направлении заметно ухудшилось, его слова приводит Military Media Center.
«В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», - прокомментировал ситуацию Сырский.

Генерал также признал, что в Киеве уже опасаются «захвата» Купянска российскими силами. 

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины теряют контроль над Харьковской областью, а также в ДНР под Авдеевкой. По словам эксперта, за два месяца контрнаступления украинская армия не достигла никаких успехов, а только потеряла уйму вооружения и большую часть личного состава.

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#всу
#харьков
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Главком ВСУ Залужный обсудил с главкомом НАТО Каволи расширение производства БПЛА
16 августа 2023, 21:35

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи расширение производства БПЛА. Об этом Залужный написал в своём Telegram-канале.
Кроме того, он указал, что ВСУ нуждаются в боеприпасах, вооружении, системах ПВО и других инструментах ведения боёв. Но на первом месте сейчас стоит расширение производства беспилотников, поэтому было принято единогласное решение о сосредоточении работы именно в этой сфере.

Также уточняется, что Залужный проинформировал Каволи о происходящем на фронте, а также ознакомил коллегу с планами ВСУ.

Россия, в свою очередь, неоднократно указывала НАТО на их неправильные действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что поставки вооружения Украине лишь усугубляют ситуацию, увеличивают продолжительность СВО и отдаляют момент проведения мирных переговоров.

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