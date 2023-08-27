Наемников из Южной Америки заметили на Украине

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Главный европейский дипломат Жозеп Боррель заявил о «безпрецедентном» уменьшении общего импорта из России в ЕС более чем на 70% по сравнению с 2021 годом из-за введенных антироссийских санкций. Экспорт в Россию, по его словам, сократился на 54%.
Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что страна сможет противостоять санкционным мерам, налагаемым Западом уже несколько лет и которые продолжают ужесточаться. В Москве заявляли, что Западу не хватает решимости признать неэффективность своих санкций. В западных странах также не раз высказывались мнения о том, что меры против России не приносят желаемого эффекта. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что стратегия Запада направлена на ограничение и ослабление России в долгосрочной перспективе, при этом санкции негативно сказываются на мировой экономике в целом.
Читайте также:
Наемник из США перед гибелью обещал отцу рассказать о задании
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Немецкий наёмник рассказал, какую зарплату получает на Украине
Читайте также:
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Немецкий наёмник рассказал, какую зарплату получает на Украине
Артем Кузьмин