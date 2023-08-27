Наемников из Южной Америки заметили на Украине

Главный европейский дипломат Жозеп Боррель заявил о «безпрецедентном» уменьшении общего импорта из России в ЕС более чем на 70% по сравнению с 2021 годом из-за введенных антироссийских санкций. Экспорт в Россию, по его словам, сократился на 54%.