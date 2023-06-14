Наемников ВСУ уличили в захвате дорогих особняков в Херсоне

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Как указано в сообщении на 30 мая, эти наемники были размещены в частном двухэтажном здании по адресу: Веревчина, 4-я улица, дом 23а. Вероятно, на первом и втором этажах этого здания проживают наемники из Грузии, включая командира «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия. По словам источника агентства, на цокольном этаже, предположительно, располагаются офисные помещения.
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