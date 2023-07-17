НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотника

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Минувшей ночью Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
«В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется также, что при теракте погибли два человека из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка. Она находится в больнице состоянии средней степени тяжести.
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Элина Позднякова