«Накидка» российских танков показала способность отклонять ракеты Javelin

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Специальное маскировочное покрытие под названием «Накидка», разработанное для российских танков Т-90М «Прорыв-3», продемонстрировало способность отражать ракеты, выпущенные из американской противотанковой ракетной системы Javelin, в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.
Источник также подчеркнул, что эффективность «Накидки» может быть увеличена при использовании дополнительных дымовых и аэрозольных средств для создания маскировочных завес.
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