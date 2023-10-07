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«Нам не спрятаться»: офицер ВСУ пожаловался на российские дроны

Офицер ВСУ Солонько: от российских беспилотников невозможно спрятаться
07 октября 2023, 04:20
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украинский офицер Александр Солонько подчеркнул, что российские беспилотные летательные аппараты, такие как «Орлан», непрерывно наблюдают за действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В интервью NV.ua он подчеркнул, что эти беспилотники выполняют роль системы воздушной разведки, ориентируют артиллерию, наблюдают за движением войск и целями. По его словам, такая постоянная наблюдательность означает, что ВСУ лишены возможности совершать скрытные перемещения и оставаться незамеченными.

Солонько также отметил, что любое действие со стороны ВСУ тут же привлекает огонь российской артиллерии. Кроме того, он подчеркнул, что Вооруженные силы России всегда имеют информацию о потенциальных местоположениях украинских военных подразделений.

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«Не можем воевать». На Украине рассказали об усталости от конфликта
Washington Post: украинцы устают от конфликта с Россией
07 октября 2023, 03:53

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

На Украине начинают проявляться признаки усталости от продолжающегося конфликта с Россией, отмечает колумнист из Washington Post Дэвид Игнатиус. В своей статье, он отмечает, что сейчас украинцы всё чаще высказывают желание завершить этот конфликт.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился мнением о том, что население Украины переживает усталость от продолжительного конфликта и начинает осознавать сложность ситуации. В прошлом году существовала излишняя уверенность, но сейчас украинцы почувствовали, что они сталкиваются с долгим и изматывающим военным конфликтом, подчеркивает он.

Также Игнатиус отмечает ожесточенные дебаты в Украинской Раде, в ходе которых некоторые парламентарии поднимали вопрос о возможности отказаться от претензий на Крым и принимали более реалистичную позицию в отношении сложной ситуации на переднем крае.

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
07 октября 2023, 03:35

Фото: istockphoto/RamonCast

В Одессе были слышны взрывы, сообщает Telegram-канал издания «Общественное».
Кроме того, в регионе была объявлена воздушная тревога.

С начала 10 октября регулярно происходят удары российской армии по объектам оборонной промышленности, военному управлению, связи и энергетическим системам Украины. Президент России Владимир Путин объявил, что эти действия являются ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданскую инфраструктуру в России. В результате таких инцидентов воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда распространяется на всю страну.

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Зеленского обвинили в подавлении оппозиции Украины
Депутат Рады Гончаренко заявил о попытке Зеленского заткнуть оппозицию Украины
07 октября 2023, 02:17

Фото: istockphoto/sandsun

Депутат Верховной Рады от блока «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко* высказал обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот подавляет оппозицию в стране. Свои замечания Гончаренко изложил в статье для британской публикации Conservative Woman.
В статье отмечается, что Гончаренко утверждает, будто Зеленский предпринимает попытки «заткнуть» оппозицию на Украине с помощью ограничения права на выезд за границу, а также путем возбуждения уголовных дел против оппозиционных СМИ и отказа в предоставлении им эфирного времени.

«Украинское правительство продолжает ограничивать своих оппонентов, включая меня самого, в возможности покинуть страну даже временно, чтобы участвовать в важных политических мероприятиях», — подчеркнул депутат.
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На Украине разразился скандал после ложного сообщения Минобороны об успехах ВСУ

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях восточной Украины объявили воздушную тревогуэ
07 октября 2023, 00:38

Фото: iStock/Liukov

Воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины, согласно данным онлайн-карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации.
Сигнал тревоги сначала был поднят в Харьковской и Полтавской областях в 23:48 по московскому времени, а вскоре после этого в Черниговской и Сумской областях. Ранее вечером также были объявлены сигналы тревоги в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

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ПВО сбила беспилотник в десяти километрах от побережья Крыма
МО: ПВО сбила беспилотник ВСУ в десяти километрах от побережья Крыма
06 октября 2023, 23:59

Фото: iStock/vladj55

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что малый ракетный катер Черноморского флота успешно уничтожил украинский беспилотник в 10 километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова.
Инцидент произошел вечером 6 октября, когда была предотвращена попытка террористической атаки, осуществляемой киевским режимом с использованием беспилотного летательного аппарата.

Этот инцидент был успешно пресечен с помощью средств противовоздушной обороны малого ракетного катера Черноморского флота, находившегося на постоянном дежурстве в указанном районе у побережья Крыма.

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#беспилотник
#инцидент
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В Севастополе сработала система ПВО
Губернатор Севастополя Развожаев заявил о срабатывании системы ПВО
06 октября 2023, 23:39

Фото: iStock/aapsky

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об успешном отражении ракетной атаки.
«В Севастополе успешно отработала система ПВО. По предварительным данным, удалось отразить атаку воздушных целей, приближавшихся с морской стороны», — сообщил он.
Глава города также подчеркнул, что ситуация находится под контролем всех городских служб и органов безопасности.

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#пво
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Минобороны: В Курской области сбили беспилотник ВСУ
06 октября 2023, 20:37

Фото: iStock/NatureNow

Российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Курской области, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«6 октября около 19 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Отмечается, что атака была подавлена с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

Ранее журналисты американского издания The Military Watch Magazine заявили, что комплекс ПВО С-400 является самым передовым. При это, как отметили в MWM, все страны НАТО вместе взятые не способны воссоздать этот комплекс, а тем более в тех объемах, в которых это делает Россия.

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«Пора начинать бояться»: В США разглядели страшный контекст в заявлении Путина
MWM: США стоит обратить внимание на слова Путина о возможностях оружия ВС РФ
06 октября 2023, 17:29

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Соединенным Штатам Америки пора обратить внимание на мощность и скорость производства российского оружия, пишет The Military Watch Magazine.
Напомним, Владимир Путин посетил производственную площадку АО «Обуховский завод» еще в конце января 2023 года. Российский лидер осмотрел Испытательный центр, цеха, ознакомился с образцами военной и гражданской продукции, побеседовал с рабочими предприятия.

«В ходе визита на Обуховский завод Владимир Путин похвалил производственные мощности страны, подчеркнув, что по совокупному выпуску ракет «земля-воздух» Россия опережает весь остальной мир», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По словам американских журналистов, комплекс ПВО С-400 является самым передовым. При это, как отметили в MWM, все страны НАТО вместе взятые не способны воссоздать этот комплекс, а тем более в тех объемах, в которых это делает Россия.

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#пво
#сша
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Солдаты ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов
В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов
06 октября 2023, 17:16

Фото: iStock/Prostock-Studio

Группа украинских военных сдалась в плен после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов, передает РИА Новости.
Сообщается, что всего в плен сдались семнадцать украинских диверсантов. По их словам, их задача заключалась в том, чтобы удерживать опорный пункт под Донецком, однако командование ВСУ не позволило им отступить даже после того, как у них закончились боеприпасы.

Отмечается, что украинские командиры также не организовали эвакуацию раненых.

Ранее сообщалось о том, что командование ВСУ задействует для форсирования Днепра неподготовленных и немотивированных военных. Пленный боец 126-й бригады теробороны ВС Украины Илья Прытков рассказал, что атаки осуществляются без поддержки артиллерии в условиях отсутствия укомплектования личного состава.

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