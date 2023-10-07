«Нам не спрятаться»: офицер ВСУ пожаловался на российские дроны

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Украинский офицер Александр Солонько подчеркнул, что российские беспилотные летательные аппараты, такие как «Орлан», непрерывно наблюдают за действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Солонько также отметил, что любое действие со стороны ВСУ тут же привлекает огонь российской артиллерии. Кроме того, он подчеркнул, что Вооруженные силы России всегда имеют информацию о потенциальных местоположениях украинских военных подразделений.
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