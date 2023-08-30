Нарышкин раскрыл, как начало СВО спасло российский регион

Фото: kremlin.ru
Своевременное начало СВО помогло предотвратить агрессию НАТО против Донбасса, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Звеньями в этой длинной цепи военных преступлений НАТО должны были стать Донбасс и Крым. Однако своевременное начало специальной военной операции на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики позволило предотвратить этот сценарий и избежать самых трагических последствий», - прокомментировал ситуацию Нарышкин.Ранее Нарышкин назвал провал контрнаступления ВСУ очевидным. Главными причинами сокрушительного провала Киева стали излишняя самоуверенность и неспособность по достоинству оценить уровень боевой подготовки российской армии, заключил Нарышкин.
Читайте также:
Политолог Сардарян раскрыл провальный план Запада против России
Newsweek изменил название статье, в которой фактически признавал новые регионы России
Politico: Новый антикоррупционный план Зеленского принесет Киеву проблемы
Евгения Парфентьева