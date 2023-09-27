Наркоманы и нацисты: Экс-спикер ВСУ Эштон-Чирилло рассказала об украинской армии

Фото: isotck / Olena_Z
Трансгендер Сара Эштон-Чирилло, уволенная с поста спикера ВСУ, в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) рассказала о проблеме с иностранными наемниками. Видео с фрагментом их диалога было опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что они звонили экс-спикеру от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Во время беседы Эштон-Чирилло рассказала, что иностранные наемники, которые приезжают в Украину, употребляют запрещенные вещества и придерживаются правых взглядов. Кроме того, среди них существуют нацистские группировки, о которых Чирилло подготовила доклад. Она также рассказала, что сейчас в украинской армии много проблем с моральным и психическим состоянием солдат.
Напоминаем, ранее Эштон-Чирилло лишилась должности спикера ВСУ из-за угроз в адрес российских журналистов.
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