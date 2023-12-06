«Нас бросили»: Бойцы ВСУ забили тревогу из-за ситуации на фронте

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Бойцы Вооруженных сил Украины считают, что украинское командование их кинуло на передовой. Об этом пишет Business Insider.
«Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение», — цитирует издание слова военнослужащего.Украинский солдат также отметил, что им нужно самими покупать генераторы и теплую одежду, а с приходом морозов положение еще сильнее ухудшится. Он отметил, что про эти проблемы не говорят, а вероятность того, что им будут решать, крайне мала.
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